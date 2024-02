Roma, il Brighton di De Zerbi si salva al 95°

Un gol e un punto per uno tra Brighton ed Everton nella 26esima giornata di campionato nella Premier League inglese. La squadra allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi, avversaria della Roma agli ottavi di finale in Europa League, va sotto al 73', quanto Branthwaite sblocca il risultato a favore dell'Everton. I padroni di casa restano in dieci uomini per l'espulsione di Gilmour a nove minuti dal novantestimo, ma al quinto minuto di recupero trovano il gol dell'1-1 con un colpo di testa del 32enne difensore inglese Lewis Dunk.



LA CLASSIFICA - Per effetto di questo pareggio il Brighton sale a quota 39 punti in settima posizione a 5 lunghezze dal Manchester United, sconfitto in casa dal Fulham. Il prossimo avversario in Premier League della squadra di De Zerbi, attesa da altre due trasferte: prima sul campo del Wolverhampton in FA Cup e poi in Europa League giovedì 7 marzo con calcio d'inizio alle ore 18:45 a Roma.