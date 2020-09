Una catena di errori l’uno dopo l’altro, un presidente furibondo, un funzionario pronto alle dimissioni e altri dirigenti in bilico. E’ questo che emerge dopo la sconfitta a tavolino decretata ieri dal Giudice Sportivo col Verona per il caso Diawara. La prima testa è già saltata. E’ quella di Leo Longo, segretario generale che è in procinto di firmare ora proprio col Verona. Ma ai Friedkin non basta: hanno chiesto le responsabilità dettagliate di ogni dirigente o funzionario e certamente ne hanno il team manager Gombar, Zubiria e De Sanctis. Lo riporta la Repubblica.