Il caso del video-gaffe con Felix Afena-Gyan, con la frase sulle banane pronunciata da Vito Scala, è stato già archiviato dalla Roma. I Friedkin sono stati allertati già lunedì sera da Tiago Pinto, che ha spiegato la situazione e il contesto: Scala, storico preparatore di Totti, è l’addetto agli arbitri ma anche una figura molto popolare nello spogliatoio. Non sono dunque previsti provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile. Scala è stato aiutato dallo stesso Felix, che ha pubblicato un post per sollecitazione della società per contenere le interpretazioni più drammatica al video.



FASTIDIO FRIEDKIN - Come scrive il Corriere dello Sport, i Friedkin ovviamente non sono stati contenti della vicenda, perché il tema del razzismo negli Stati Uniti è trattato con estrema sensibilità. Ma il loro disappunto non è soltanto derivato dall’espressione sulle banane, di per sé abbastanza sgradevole. I Friedkin non hanno compreso la ragione per cui una piccola cerimonia privata, la consegna di un paio di scarpe da Mourinho a Felix, sia diventata un evento mediatico.