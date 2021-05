Sono tanti al momento i giocatori nell’organico giallorosso considerando anche quelli che rientreranno dai rispettivi prestiti. Uno di questi è Steven Nzonzi, da una stagione e mezzo in prestito al Rennes dopo la parentesi flop di cinque mesi al Galatasaray all’inizio della stagione 2019-2020. Il prestito del centrocampista è terminato, ma il Rennes starebbe pensando di intavolare una trattativa con la Roma per tenerlo a titolo definitivo. Per evitare una minusvalenza il Rennes dovrebbe versare nelle casse della Roma sette milioni di euro.



DUE POSSIBILITA' - Sono quindi due le ipotesI. La prima è che il Rennes versi i sette milioni. La seconda è quella di chiedere al club giallorosso di rinnovare il contratto di Nzonzi per un’altra stagione per avere un altro anno di ammortamento e quindi abbassare il valore del cartellino a 3,5 milioni di euro. In quel caso ci guadagnerebbero tutti: la Roma non farebbe una minusvalenza, il Rennes prenderebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto per una cifra alla sua portata. Lo scrive Il Corriere dello Sport”