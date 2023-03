Nelle ultime settimane Carles Perez è diventato uno dei punti fermi del Celta Vigo. L'esterno, in prestito dalla Roma da agosto, ha realizzato 3 gol e 5 assist in questa stagione risultando anche il migliore in campo nell'ultimo match contro l'Espanyol (gol e assist). Come riportato dal portale spagnolo Relevo, il club galiziano sta seriamente pensando di riscattarlo ma a fronte di un conguaglio economico minore rispetto ai 10 milioni pattuiti in estate. Carles Perez si trova bene e vorrebbe restare al Celta rinunciando anche ad una parte dello stipendio. Si tratta.