Pietro Berardi è ottimista sulla permanenza di José Mourinho alla Roma. L'ad del club giallorosso ne ha parlato nel corso dell'evento 'I nostri primi 20 anni' del Roma Club Montecitorio. "La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma - le parole del dirigente -. Con Mourinho siamo a metà contratto, un anno e mezzo. Lui è molto determinato, soffre per la As Roma per raggiungere il risultato".