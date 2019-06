Anche l’amministratore delegato Guido Fienga ha risposto alle domande degli azionisti nel corso dell'assemblea andata in scena poco fa a Trigoria. Ecco le parole del Ceo in riferimento alle tante domande sul ruolo non definito di Franco Baldini.





"Baldini è un consulente dell’azionista di maggioranza. Non ha ruolo nella governance della società. Il management della Roma è il soggetto collettivo che elabora le strategia e ne determina l’esecuzione. Qualsiasi investitore usa confrontarsi con degli esperti del settore in cui investono e probabilmente Baldini è uno di questi esperti. L’azionista di maggioranza fa il challenge, ossia la verifica delle proposte che arrivano dalla società con i suoi consulenti e uno di questi è Baldini. La decisione delle strategie è solo del management, da quando sono CEO, dal processo di selezione del nuovo ds e dalla scelta del nuovo coach Fonseca, è avvenuto solo per un processo decisionale gestito dal management di questa società.