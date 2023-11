Nelle idee di mercato della Roma c’è quella di confermare Romelu Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea in estate. Nell’accordo non sono previsti diritti o obblighi di riscatto, ma i giallorossi stanno lavorando per capire se ci sono margini per trattenerlo. Il Chelsea ha fissato il prezzo di 40 milioni di euro, chi lo vuole dovrà fare quel tipo di offerta.