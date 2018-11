La Roma ha un top player. E si chiama Marco Savorani, preparatore dei portieri della squadra di Di Francesco. Ieri, prima del match vinto contro la Sampdoria, Savorani è stato premiato a bordo campo come migliore della sua categoria in Italia. Un riconoscimento importante per l’uomo che ha permesso di far passi da giganti a gente come Alisson e Szczesny, senza dimenticare gli evidenti miglioramenti in campo dell’attuale portiere giallorosso, Robin Olsen. Dopo il premio, oggi non potevamo mancare le congratulazioni social da parte della Roma: “Complimenti a Marco Savorani, premiato ancora come miglior preparatore dei portieri della Serie A“. Anche Marco Amelia, ex portiere giallorosso, ha voluto applaudire Savorani: “Grande professionista!”