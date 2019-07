La Roma pronta a stringere per Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. I giallorossi sono in vantaggio rispetto alla concorrenza (Milan e Napoli) e intendono sfruttarlo chiudendo al più presto la trattativa per il francese. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra i due club, mentre per Veretout è pronto un quinquennale da 3 milioni netti più bonus.