Il Coronavirus influenza anche la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin per 700 milioni di euro. I due imprenditori statunitensi sono in contatto, mentre i rispettivi staff legali studiano eventuali modifiche alla struttura del "deal". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'acquirente pone diverse domande: per quanto tempo durerà l'emergenza? E quanto si perderà in soldi? E le tv pagherebbero lo stesso i diritti tv in caso di stop? E se le cose peggiorassero anche in Europa, cosa succederebbe alle Coppe? In ogni caso, se la situazione si sbloccasse, la Roma assicura che fra il «signing» e il "closing" non passerebbe più di un mese, così da rendere subito operativa la nuova proprietà. Intanto la Consob potrebbe anche aprire un'inchiesta sull'anomalo rialzo del titolo giallorosso in Borsa di venerdì scorso (+12,6%) per via di voci che davano la trattativa già conclusa.