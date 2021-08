Borja Mayoral non è contento. E questo lo si sa da giorni. Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, vorrebbe giocare di più e per questo è alla finestra per qualche offerta. Dopo il sondaggio della Fiorentina è arrivata la proposta del Crystal Palace ma la Roma, sia per bocca di Mourinho che di Pinto, non intende privarsene. A meno di sorprese, quindi, Mayoral resterà ancora un anno in giallorosso.