Visita di cortesia istituzionale, ieri, da parte dell’a.d. Guido Fienga presso il procuratore federale Giuseppe Chiné, come riporta La Gazzetta dello Sport. In passato, il club giallorosso aveva auspicato che potessero esserci dei momenti di scambio di informazioni tra le società e gli organi di giustizia sportiva, e ieri mattina se n’è presentata l’occasione. Fienga tra l’altro, ne ha approfittato per chiedere chiarimenti sul protocollo Covid. Infine da segnalare che, nella comunicazione sul bilancio di ottobre, la società fa sapere come l’indebitamento finanziario sia salito a 393,7 milioni, grazie al finanziamento di 94 milioni erogato dalla nuova proprietà.