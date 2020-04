Markus Kroesche, direttore sportivo del Lipsia, parla alla Bild del futuro di Patrik Schick, attaccante di proprietà della Roma, in prestito in Germania: "Patrik sta bene qui con noi e immagino possa restare al Lipsia. Al momento l'opzione del riscatto non è cambiata ma forse potra succedere qualcosa nelle prossime settimane. Parleremo con la Roma, tutti i club devono affrontare la crisi...".