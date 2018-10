Il direttore sportivo dello Schalke 04 Christian Heidel chiude le porte al trasferimento di Nastasic, nelle ultime ore accostato alla Roma. Come riportato da Teleradiostereo, il ds non ha alcuna intenzione di vendere il difensore centrale ex Fiorentina: “Non ho contatti con Monchi dall’estate del 2017, lui fece un’offerta che non accettammo. Nastasic ha prolungato fino al 2022 e non è nostra intenzione venderlo”.