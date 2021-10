Il ds della Roma Tiago Pinto ha parlato della situazione di Diawara a pochi minuti dalla gara contro il Cagliari: "A me piacciono i procuratori che risolvono i problemi, non chi fa certe dichiarazioni pubbliche. Credo che Piraino, col quale ho sempre avuto un buon rapporto, abbia sbagliato e non si è comportato bene. Diawara non c'entra nulla, si è sempre allenato bene e quando Mourinho lo ha ritenuto opportuno l'ha fatto giocare. Ci attendiamo alle sue scelte e tuteliamo quello che decide il nostro allenatore".