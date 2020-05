Il Fenerbahce guarda in casa Roma. Come scrive sporx.com, il club turco pensa a Juan Jesus e Mert Cetin: per il primo sono stati offerti due milioni e mezzo di euro, per il secondo una richiesta di prestito. Se per Cetin c'è una possibilità, per il brasiliano il discorso è diverso: l'offerta è ritenuta bassa.