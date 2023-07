Colpo per le giovanili della Roma. Il classe 2004 Julen Jon Guerrero ha firmato il contratto a Trigoria, come riportato da Fabrizio Romano. Passa dal Real Madrid ai giallorossi in prestito con clausola di riscatto gratuita grazie all'ottimo lavoro svolto da Vergine. La squadra spagnola mantiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore. È un attaccante ed è il figlio della leggenda dell'Athletic Julen Guerrero Lopez. Andrà a rinforzare la Primavera di mister Guidi, ma verrà esaminato anche da José Mourinho per la prima squadra. In patria è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico spagnolo.