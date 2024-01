Roma, il Flamengo a un passo da Vina: offerti 8 milioni

Matias Vina si avvicina al Flamengo. L’uruguayano, attualmente in prestito al Sassuolo, potrebbe prendere la via del Brasile a seguito di un’offerta di circa 7 milioni più bonus per arrivare ad una cifra complessiva di circa 8/8.5. I giallorossi sarebbero propensi ad acconsentire a tale trasferimento. Le parti si son incontrate nell’albergo in cui alloggiava la Roma nel giorno della sfida contro il Milan