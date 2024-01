La Roma ha bisogno di cedere esuberi. Per aiutare Pinto che ha il compito di portare almeno un difensore alla corte di Mourinho. Tra i giocatori in uscita dal club giallorosso c'è Matias Vina, attualmente in prestito al Sassuolo. Il terzino mancino potrebbe interrompere con sei mesi di anticipo il suo prestito in Emilia e trasferirsi a titolo definitivo in Brasile. Nei giorni scorsi era emerso l'interesse del Flamengo nei suoi confronti, che ha però virato su Juninho Capixaba come riporta il Tempo. Su Vina ci sono però ancora altri club brasiliani: Corinthians, Palmeiras e Bahia. Per cederlo, Pinto chiede 10 milioni di euro (il Flamengo ne aveva offerti sei).