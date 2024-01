Roma, il Flamengo non molla Vina: appuntamento alla prossima settimana

Uno dei nomi in uscita da Trigoria è Matias Vina che potrebbe interrompere anzitempo il prestito al Sassuolo per far ritorno in Sudamerica. Come riportato da Ge.Globo infatti, il Flamengo non ha mollato la presa sul terzino uruguaiano (ai box per un problema al ginocchio da dicembre) e proprio per questo la prossima settimana, il vice presidente e il direttore sportivo del "Fla", saranno in Italia per sbloccare la trattativa. La prima offerta recapitata è stata di 6 milioni di euro ma la Roma non vuole fare sconti valutando il giocatore 4 milioni in più (10). Il club brasiliano proverà ad avvicinarsi alla cifra richiesta per arrivare alla fumata bianca.