Matias Vina, nella recente finestre di mercato estiva, è passato dalla Roma al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il terzino uruguaiano, però, sembra essere vicino a dire addio al club neroverde. Come riportato da il Tempo, infatti, il Flamengo sta insistendo per portare il giocatore in Brasile. Sull'ex calciatore giallorosso ci sarebbe anche l'interesse da parte del Corinthias, ma Vina avrebbe già un accordo verbale ed economico con i Mengao. Nel caso in cui l'operazione andasse in porto, si interromperebbe subito il prestito con il Sassuolo e il giocatore sarebbe pronto a vivere la sua nuova esperienza lontano dall'Italia.