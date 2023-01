Su Karsdorp continua a esserci il Fulham, che sembrava aver mollato la presa per virare forte su Cedric Soares dell’Arsenal. Il portoghese, però, sembra aver fatto delle richieste economiche molto alte per trasferirsi dall’altra parte del Tamigi. E allora il club londinese è tornato a valutare il profilo del terzino giallorosso, insieme a quello di Max Aarons del Norwich come scrive la Gazzetta dello Sport.