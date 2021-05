La nuova Roma di Mourinho sarà più giovane, ma con alcuni elementi d'esperienza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, salgono le quotazioni di Dzeko e sembrano essere ritenuti utili alla causa anche Smalling e Pedro. Già allenati in passato dal tecnico portoghese così come Mkhitaryan e Santon, entrambi sotto esame. Invece Fazio e Pastore sono nella lista dei partenti sicuri.