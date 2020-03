Fuzato non ha neppure una presenza ufficiale in due stagioni, ma ha un futuro assicurato. Il portiere brasiliano è cresciuto molto da quando è alla Roma, tanto da meritarsi una convocazione nella Nazionale maggiore a ottobre scorso. L’anno prossimo Fuzato andrà a giocare in prestito. Ha bisogno di giocare, Sarebbe dovuto partire a gennaio, invece l’infortunio a Mirante, che è rimasto fuori tre settimane per un intervento al ginocchio, ha fermato la sua cessione. Se partirà Fuzato il terzo portiere sarà Cardinali, un ragazzo che Savorani segue anche nella Primavera. Lo riporta il Corriera dello Sport.