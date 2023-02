La Roma e Nemanja Matic, un rapporto destinato ad andare eventi. L'esperto centrocampista serbo è un fedelissimo di Mourinho e nonostante ci sia da attendere il termine della stagione per capire se scatterà o meno l'opzione di rinnovo automatico al 50% delle presenze, il gm Pinto vuole anticipare i tempi e ha già pronto un nuovo contratto per un'altra stagione, con scadenza 2024, a 3,5 milioni di euro netti. C'è solo un però ed è legato al futuro di Mourinho: se lo Special One dovesse operare altre scelte, tutt'altro da escludere l'ipotesi che Matic lo segua. Magari, scrive l'edizione romana di Repubblica, anche in un'altra veste, nello staff.