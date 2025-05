Roma, il futuro di Paredes è un rebus: il Santos e club arabi ci provano

Leandroè sparito dai radar. L’argentino nel giro di un mese è passato da monumento (definizione usata da Claudio Ranieri) a desaparecidos. Nelle ultime 6 è partito titolare solamente nel derby e con Lecce, Verona, Inter e Fiorentina è rimasto 90 minuti in panchina. Forse un caso – oppure no – ma dopo aver dichiarato pubblicamente di ‘aver fatto di tutto per tornare al’ è finito nelle gerarchie dietro a Cristante, Pisilli e Gourna-Douath. Nell’accordo stipulato con il Paris Saint Germain nel 2023 è previsto un bonus da 2 milioni da dover versare nelle casse della squadra francese in caso di raggiungimento dell’80% delle partite da titolare (85 su 106). Al momento è a 62 (può arrivare massimo a 65) quindi le poche partite giocate in questo periodo non hanno alcuna correlazione con i soldi che i giallorossi dovrebbero dare al. Ieri ha spento eventuali polemiche con un post sui social scrivendo: “Forza Roma sempre”. Ma il rebus resta e il futuro è di nuovo da riscrivere.

– Leandroha rinnovato il contratto fino al 2026 a marzo, un giorno prima del ritorno in Europa League contro l’Athletic Club, ma ora una sua permanenza a Trigoria non è certa. C’è un patto tra lae il Boca: in caso di un’offerta da 3,5 milioni di euro il centrocampista potrà tornare a ‘casa’ ma la squadra argentina non sembra essere disposta a versare questa cifra a giugno ed ha intenzione di aspettare il prossimo anno per prenderlo a parametro zero.– Non c’è solo il Boca Juniors su Paredes. Anche il Santos vorrebbe il numero 16 giallorosso. Neymar – amico ed ex compagno di squadra di Leandro – lo ha già chiamato. Sulle sue tracce anche squadre arabe come già successo la scorsa estate. In quel caso, però, aveva detto di ‘no’ per rimanere alla Roma.