Una posizione di rilievo sul taccuino di Petrachi è occupata dai nomi di Smalling e Mikhitaryan, arrivati in prestito da Manchester United e Arsenal senza alcun diritto di riscatto fissato. L’obiettivo della Roma sull’inglese è stato chiaro fin da subito ed era quello di trasformare il passaggio a titolo temporaneo in acquisto definitivo: nei mesi scorsi il ds ha presentato almeno tre offerte ai Red Devils, che hanno però rispedito le proposte al mittente visto le prestazioni di Smalling il cui cartellino è arrivato a valere una ventina di milioni. Secondo quello che riporta il Tempo con il cambio di proprietà imminente l’affare era stato poi messo in stand-by e ovviamente il fatto che i colloqui tra Friedkin e Pallotta siano stati congelati ha portato ulteriore incertezza.

Situazione simile per Mkhitaryan, che nelle ultime settimane aveva dato importanti segnali di ripresa dopo diversi infortuni. L’armeno si sarebbe dovuto guadagnare la riconferma sul campo, ma il blocco dei match non facilita una valutazione più approfondita sulla continuità di un giocatore di 31 anni e con uno stipendio molto elevato.