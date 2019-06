Domani Totti dirà addio alla Roma, stavolta in maniera definitiva e con una conferenza stampa che si preannuncia carica di veleno. Ma cosa farà Francesco a partire da martedì? Si godrà le vacanze per un mese e nel frattempo deciderà se accettare un ruolo importante offerto dalla Figc. Un ruolo di rappresentanza in vista del prossimo Europeo ma pure un incarico tecnico per aiutare Roberto Mancini in azzurro. Ma le offerte sul tavolo di Totti sono tante. A cominciare dal ruolo di ambasciatore in vista del prossimo Mondiale proposto dal Qatar dove l'ex numero dieci ha migliaia di fan. Proprio dagli Emirati nei prossimi mesi potrebbe arrivare una proposta d'acquisto per la Roma. E a quel punto Totti sarebbe molto più che un semplice testimonial.