La stagione di Cengiz Under al Leicester è stata a dir poco deludente. Il turco tornerà alla Roma, ma solo per qualche giorno. Tiago Pinto è al lavoro per cederlo a titolo definitivo. Nelle ultime ore si è affacciato il Fenerbahce: il club ha chiuso al terzo posto il campionato e vuole rinforzarsi. Al momento - riporta A Spor - ha chiesto Cengiz in prestito per rinforzare l'attacco. Il contratto con la Roma scade nel 2023 quindi a Trigoria questa sessione di mercato è l'ultima per sperare di racimolare qualche milione visto che nel 2022 sarà ancora più complesso: ne basterebbero 5,3 per evitare una minusvalenza nel bilancio. Lo stesso valore che prenderebbe come contropartita per coprire la differenza tra domanda (20 milioni) e offerta (15) che c'è tra Roma e Arsenal per la definizione dell'affare Xhaka.