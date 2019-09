E' una Roma in prestito, sia in entrata che in uscita. Petrachi d'altronde ha dovuto passare al piano B viste le difficoltà a cedere alcuni esuberi. Come riporta uno studio effettuato da ForzaRoma.info i riscatti obbligati danno la certezza che la Roma comincerà il prossimo mercato con un fardello da 29 milioni già impegnati.



BILANCIO – Per Gianluca Mancini, dopo aver versato 2 milioni per il prestito all’Atalanta, la Roma pagherà per l’obbligo di riscatto 13 milioni. Stesso discorso per Jordan Veretout: in questo mercato il francese è costato ai giallorossi 1 milione, ma nel prossimo bilancio ne verranno aggiunti altri 16 da pagare alla Fiorentina (obbligatori dal primo punto fatto dalla Roma in campionato). Insieme i due costeranno in totale 32 milioni di euro (3 sono già stati versati). Ma c'è pure una speranza in entrata. Gran parte di questi, infatti, potrebbero rientrare dalla cessione di Schick al Lipsia, ceduto anche lui con un prestito oneroso (3.5), ma con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Contando anche il bonus di 1,5 milioni, si tratta di un’operazione da 33 totali. Altri 9 sono invece garantiti dal Sassuolo, che sarà obbligato a riscattare Defrel (con 2 milioni di bonus). C'è poi Steven Nzonzi. La Roma lo ha ceduto in prestito gratuito al Galatasaray, che si è garantito un diritto di riscatto da 16 milioni. In prestito con diritto di riscatto, sono partiti anche Coric, Gonalons e Sadiq. Se tutti e quattro dovessero essere riscattati, Petrachi si ritroverà in mano un tesoretto da 26,6 milioni. Soldi che potranno essere reinvestiti per il riscatto di Kalinic, fissato a 9 milioni, e per ridiscutere gli acquisti di Smalling, Zappacosta e Mkhitaryan, arrivati in prestito secco.