Tra i giocatori in uscita dalla Roma figura anche Justin Kluivert, rientrato dopo l'esperienza al Nizza. Secondo le informazioni che giungono dalla Turchia, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sull'esterno olandese: la dirigenza turca avrebbe avviato le trattative con la Roma. Essendo in scadenza con i giallorossi nel 2023, se dovesse rinnovare l'accordo potrebbe lasciare nuovamente il club in prestito. Per lasciarlo partire la Roma vorrebbe 12 milioni di euro.