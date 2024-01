Roma, il Galatasaray ci riprova per Celik

Il Galatasaray dopo la cessione di Sacha Boey al Bayern Monaco, sta cercando disperatamente un nuovo terzino destro da inserire in rosa. Come riportato dal portale turco Sporx, la formazione di Istanbul avrebbe individuato tre obiettivi: Celik, Asignon del Rennes e Clauss del Marsiglia. Nelle ultime ore si sono intensificati di nuovo i contatti con la Roma per Celik che però non sarebbe intenzionato a tornare in patria. La situazione potrebbe cambiare se il terzino non dovesse portare alcuna altra offerta da qui a domani. Sullo sfondo rimane Clauss, anche lui dubbioso sulla possibilità di approdare in Turchia. L'obiettivo del Galatasaray è riuscire a chiudere per un laterale destro entro venerdì.