Roma, il Galatasaray si fa sotto per Celik

Zeki Celik ha attirato su di se gli occhi del Galatasaray che potrebbe pensare al giocatore della Roma come uno degli acquisti di gennaio. Come riportato da Fanatik, infatti, la squadra giallorossa di Istanbul cerca un terzino destro e il turco sarebbe in cima alla lista dei desideri dell’allenatore ex Inter Okan Buruk.