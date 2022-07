Malgrado una prima esperienza non molto positiva il Genoa e Riccardo Calafiori potrebbero tornre a riabbracciarsi.



Il giovane laterale della Roma, reduce dal semestre in prestito con i rossoblù che gli ha fruttato appena tre presenze, è nuovamente sul piede di partenza e tra i club interessati a lui ci sarebbe ancora il Grifone.



Secondo Repubblica i giallorossi starebbero pensando ad un nuovo trasferimento temporaneo per il ragazzo, seguito oltre che dal Genoa anche da Zurigo e Basilea.