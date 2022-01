Dalla Spagna rimbalza la voce che di un possibile ritorno in patria per Borja Mayoral, precisamente al Getafe. La società spagnola ha due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e nel mercato invernale vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo, attualmente il peggiore de La Liga. Il rapporto tra Mourinho e l'attaccante di proprietà del Real Madrid non è mai sbocciato e di certo lo Special One non si opporrebbe a questo trasferimento.