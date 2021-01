Emergono nuovi particolari sull'incidente stradale che ha coinvolto Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma è ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata dopo l'asportazione della milza, ma per fortuna le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento e non si esclude che già oggi venga trasferito in reparto dalla terapia intensiva per poi essere dimesso dall'ospedale nei prossimi giorni.



Intanto la polizia municipale potrebbe aprire un'indagine d'ufficio per chiarire la dinamica dei fatti, acquisendo le immagini della video-sorveglianza nell'incrocio dove è avvenuto l'incidente. Come si legge sul Corriere della Sera, alle 23 circa di martedì sera sono arrivate tre telefonate al numero unico di emergenza 112: la prima per segnalare un incidente stradale con feriti fra via dei Georgofili e via Cristoforo Colombo, la seconda per rettificare e spiegare che non c'erano feriti, la terza per annullare la richiesta d'intervento.