Roma, il gioco di De Zerbi e le stelle giovani di Ferguson e Buonanotte: ecco il Brighton agli ottavi



Un inedito assoluto, e quel De Zerbi che per De Rossi è uno dei migliori tecnici al mondo. La Roma pesca il sorprendente Brighton guidato dall’ex allenatore del Sassuolo che sta stupendo la Premier League. Attualmente settimo in classifica il club della cittadina vicino Londra ha vinto il girone col Marsiglia e ospiterà i giallorossi il 14 marzo mentre l’andata si giocherà all’Olimpico il 7.



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-3): Steele; Webster, Dunk, Igor; Hinshelwood, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Ferguson, Joao Pedro.



LA STELLA - Il vero maestro d’orchestra è De Zerbi in un complesso di giocatori che si trovano a meraviglia .Il cannoniere sia in campionato con 8 gol, sia in Europa League con 6 è João Pedro, arrivato al Brighton la scorsa estate. Occhio anche al gioiello Ferguson, 19 anni e già 60 milioni di cartellino.



IL CAMMINO - Il Brighton, alla sua prima esperienza europea, ha vinto un girone ostico. Forse il più duro dell’intera competizione composto da Marsiglia, Ajax e Aek Atene. Il primo posto è arrivato all’ultimo respiro col gol di Joao Pedro al 88’ proprio contro i francesi





I PRECEDENTI - Nessun precedente tra i due club. Tanti quelli con De Zerbi. Nelle 8 partite giocate tra la Roma e il Sassuolo il bilancio parla di 4 sconfitte, 3 pareggi e 1 sola vittoria per il tecnico