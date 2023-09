Dopo due stagioni altalenanti sul piano dei risultati ma nelle quali sono arrivate comunque due finali europee e pure una coppa internazionale - la Conference League del 2022 - che mancava in bacheca da 61 anni, laera chiamata ad un deciso salto di qualità nel terzo anno di gestione dello Special One. Chiamato a coronare il lungoe aprire a prospettive più ambiziose anche sul piano della programmazione tecnica e degli obiettivi di mercato. L’aver fallito l’accesso alle ultime due edizioni, a fronte die dei copiosi investimenti della famigliasoprattutto a livello di aumenti di capitale, ha rallentato un percorso di crescita di cui però anche Mourinho è complice. Tra scelte di mercato non sempre azzeccate ed una proposta di gioco rivelatasi insoddisfacente., al riparo da orecchie ed occhi indiscreti,e cominciare a preparare la delicata sfida di domenica sera contro il Frosinone. Che si presenta all’Olimpico addirittura con 4 punti in più in classifica e che diventa un avversario da superare a tutti i costi per non aumentare in maniera preoccupante il distacco già sensibile dal quarto posto. Già nel post-partita di “Marassi”,dopo aver rinnovato a parole la fiducia al portoghese. Che ha tre partite prima della sosta - dopo il Frosinone c’è il Servette in Europa League e infine la partita di Cagliari - per scacciare i dubbi ed allontanare le voci di esonero.in un ambiente come quello della Capitale, che aveva sempre perdonato agli alti e i bassi dei precedenti due campioni, la mancanza di competitività in gran parte degli scontri diretti con le principali antagoniste, spostando l’attenzione sulle prestazioni dei calciatori., per le quali vanno comunque considerati aspetti fondamentali come quello economico. Lo Special One: le possibilità di un addio anticipato non sono mancate in passato - come ha ricordato il diretto interessato - tra l’idea di diventare ct del Portogallo, alle suggestioni legate ad un ritorno in Premier League o un approdo in Arabia Saudita.- le dimissioni o un accordo sull’eventuale buonuscita non sono ipotesi semplici, considerando il suo storico - e ancora di più andare su un allenatore altrettanto importante per dare una scossa., ma si tratterebbe di una pista altrettanto onerosa ed impegnativa per il bilancio non propriamente sano della Roma. Come abbiamo scritto in più di un’occasione su Calciomercato.com,di ripartire da un tecnico giovane e moderno - oltre che più economico - come, che al termine di questo campionato può liberarsi dal Bologna.