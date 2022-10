Turone segna al Comunale di Torino. La Juve è in ginocchio (e anche in 10). La Roma è a un passo da uno storico sorpasso-scudetto. Ma a gelare i tifosi giallorossi è una bandierina dritta al vento di quella domenica piovosa del 10 maggio 1981. Quella con cui il guardialinee Giuliano Sancini segnala un fuorigioco (probabilmente inesistente) all'arbitro Paolo Bergamo, che annulla il gol. Oggi, sarebbe bastato tracciare le linee al Var per ripristinare la verità. Due minuti per impedire un torto lungo 41 anni. Invece, quella ferita continua a sanguinare per tutti i sostenitori della Roma. Insomma, uno dei cold case più celebri del calcio italiano, che ora torna alla luce con il documentario Er gol de Turone era bono, in programma alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, scrive Leggo. Tante le voci del film, dai protagonisti - Turone, Bergamo, Sancini, Prandelli, Marocchino, Pruzzo, Conti - a tifosi doc come l'attore Andrea Rivera.