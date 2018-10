Vincere un derby è bello, risolverlo quando sei romano e romanista è il massimo. Da sabato lo sa Lorenzo Pellegrini, ultimo erede di una tradizione che a Trigoria non passa mai di moda, come riporta Leggo. Il centrocampista di Cinecittà, infatti, è il 18° marcatore romano e giallorosso nella storia della stracittadina. Il primo fu Fulvio Bernardini che marchiò il derby per 4 volte, una in più di Amadei.





Poi Di Benedetti (2), Fasanelli e Dagianti, Cardarelli, Orlandi e Spinosi. Negli anni 70 mattatore fu Picchio De Sisti, del Quadraro, che di gol ne segnò 3. Nonostante la lunga militanza in B della Lazio negli anni 80 anche Di Bartolomei, Conti e Di Carlo sono entrati nell’elenco. Nei primi anni 90 i due gol di Giannini e quello di Cappioli, poi lo strapotere di Totti che tra il 1998 e il 2015 ne segnò addirittura undici.



Poi De Rossi (2 gol), Aquilani e Florenzi. Prima appunto di Pellegrini che prosegue un filone d’oro. Negli ultimi 4 anni, infatti, un romano e romanista è sempre andato a rete nelle stracittadine: Totti nel 2015, Florenzi nel 2016, De Rossi nel 2017 e Pellegrini nel 2018. Diciotto marcatori per 39 gol mentre dall’altra parte del Tevere se ne contano 5 per 8 gol: Giordano (3), Di Canio, Candreva, Di Mauro (ex romanista) e De Andreis.