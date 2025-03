Roma, il ko con l'Athletic costa caro: solo 20 milioni dalla Uefa, il posto Champions è vitale per il Fair Play Finanziario

Bonus partecipazione: 4,31 milioni di euro;

Posizione in classifica: 2,12 milioni di euro;

Quota europea: 7,14 milioni di euro;

Quota non europea: 2,68 milioni di euro;

Bonus risultati: 1,8 milioni di euro;

Bonus spareggi: 0,3 milioni di euro;

Bonus ottavi di finale: 1,75 milioni di euro;

L'erroraccio di Matscon relativa espulsione e strada spianatarischia di costare allamolto più caro della semplice eliminazione subita in Europa League. Il club giallorosso sta infatti convivendo con una stagione più che travagliata dal punto di vista economico e il danno che l'uscita dalla coppa può portare rischia di essere un boomerang anche per il bilancio.Non è una novità che, ormai da tre anni e ancora per un altro anno, la Roma sia costretta ad una politica di contenimento dei costi imposta dalla firma del contratto con ladel. L'obiettivo è sempre stato quello di rientrare dal grosso deficit creatosi negli anni del Covid e, per farlo le strade da percorrere potevano essere solo e soltanto due: ladella rosa (monte ingaggi e ammortamenti) eI ricavi, inevitabilmente e ormai da tempo per i club italiani, passano anche e soprattutto daiper la partecipazione ai propri tornei.di Europa League per mano dell'Athletic Bilbao comporta quindi un grosso danno economico alla società giallorossa che vede fermarsi a soli 20,1 milioni di euro la cifra incassata per questa stagione e che sono così suddivisi

per questa nuova versione della competizione, l'incasso della stagione 2024/25 è inferiore a quellofacendo di conseguenza segnare un decremento nei ricavi che è ancor più significativo considerando l'annatanelle casse della famiglia Friedkin.L'obiettivo del Fair Play Finanziario e degli accordi firmati con la Uefa, non vedrà quindi i bonus europei come carta da giocarsi per la prossima stagione. La Roma - che ha già applicato unha inoltre accettato che dovrà contenere le perdite entro un -60 milioni di euro aggregati nel corso del periodo di sottoscrizione quadriennale ed esiste oggi il rischio, forte, che questo tetto venga sforato a fine anno.

L'eliminazione dall'Europa League è di conseguenza un enorme passo falso per la gestione economica della Roma, non solo per gli incassi stagionali (in cui non sono conteggiati i potenziali ricavi da stadio) ma anche perché una vittoria finale della coppa avrebbe garantito. Una qualificazione sulla carta tornata ancora possibile attraverso il campionato, ma che dovrà vedere una Roma protagonista assoluta da qui a fine anno in una corsa a 6 con Juventus, Lazio, Bologna, Milan e Fiorentina.

E se un posto Champions non dovesse arrivare?E allora lo strumento delle plusvalenze, legate alle cessioni dei talenti più importanti della rosa e magari cresciuti all'interno del vivaio potrebbero rappresentare l'unica soluzione. A partire da, ma anchee tutti quei giocatori comeche hanno elevato il proprio valore, chiunque potrebbe finire sul mercato. E Paulo, che è diventato il giocatore più pagato della rosa potrebbe rappresentare il primo candidato a partire per la sforbiciata attesa al monte ingaggi.