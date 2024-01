Roma, il ko della Costa d'Avorio fa felice De Rossi: Ndicka può tornare prima del week end

Batosta pesante per la Costa d'Avorio che oggi ha perso rovinosamente contro la Guinea Equatoriale addirittura per 4-0. Confermato ancora una volta titolare Evan Ndicka che è rimasto in campo per tutta la partita affondando insieme all'ex Torino Singo, Konan e Boly. Gli "Elefanti" restano al terzo posto nel girone e sono praticamente eliminati: agli ottavi passano le prime due di ognuno dei sei gironi e le quattro migliori terze. Gli ivoriani invece dovranno sperare che piovano pareggi negli altri gironi, per provare a passare come terzi. Ma sarà quasi impossibile. Già prima di Salernitana-Roma quindi Ndicka potrebbe tornare a Roma agli ordini di De Rossi.