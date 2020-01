Dopo l'arrivo L’indiziato numero uno a lasciare la capitale è Jesus ma lo stipendio alto e le richieste economiche della Roma rendono complicata la cessione. Come riporta Sky Sport, potrebbe essere quindi Cetin a partire. Su di lui nelle ultime ore si è riversato l’interesse del Lecce, in cerca di un difensore affidabile per provare a centrare la salvezza.