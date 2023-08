A fare da collante tra la Roma enon c'è soltanto la necessità del giocatore di trovare una nuova destinazione e quella della Roma di aggiudicarsi un attaccante, ma anche il rapporto con Josè Mourinho. Mou e Big Rom hanno condiviso la scena per diversi anni tra(più United che Chelsea) e a breve potrebbero ritrovarsi insieme a Trigoria.- "Faccio fatica a parlare di Azmoun visto che ancora non ha firmato con noi - ha detto Mourinho in conferenza stampa - quindi non posso parlare di Lukaku che è ancora un giocatore del Chelsea". Così il tecnico giallorosso prova a sedare l'entusiasmo sul possibile arrivo del belga. Intanto i contatti tra la Roma e il Chelsea si sono intensificati, tanto che i giallorossi già da oggi potrebbero tentare il blitz a Londra per chiudere l'affare.- Il rapporto tra i due, anzi, per il poco spazio concesso, il belga lascio il Chelsea a titolo definitivo per approdare all'Everton nell'estate del 2013. Il fattore scatenante fudall'allora 20enne Romelu nel corso della Supercoppa Europea vinta, in seguito a quel penalty mancato, dal. Qualche anno più tardi, in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, Mourinho parlò così: "Lukaku era solo un ragazzino quando l'ho conosciuto al Chelsea e al Manchester United era ancora in fase di sviluppo. Ma all'Inter è diventato un top". L'attaccante di proprietà del Chelsea, però, già due anni prima aveva spiegato quale fosse l'essenza del legame tra i due: "Ognuno ha il suo rapporto particolare con Mourinho. Io e lui ogni tanto facciamo a testate, ma lo adoro. E penso che mi adori anche lui".