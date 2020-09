a Premier League piomba su Cengiz Under. Il turco è stato a lungo sul mercato, destinato al Napoli nell’ambito dello scambio con Milik, poi la trattativa ha subito delle modifiche e il classe ’97 è uscito dall’operazione. Come riporta ‘The Sun’, però, sull’ex Basaksehir si starebbe muovendo il Leicester: le Foxes sarebbero pronte a mettere sul piatto 23 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro. Dopo le voci sul Manchester United di alcune settimane fa, anche il Newcastle ha effettuato un tentativo, chiedendo il giocatore in prestito.