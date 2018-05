Nel calcio moderno molto spesso i social network possono svelare alcune carte sul mercato. E’ stato così anche per Ante Coric, che su Instagram da tempo seguiva quasi esclusivamente calciatori giallorossi e proprio oggi ha firmato per 5 anni con i capitolini. Chissà che proprio dal post del croato sia arrivato un altro indizio. Tra i ‘like‘ al post pubblicato su Instagram dallo stesso Coric, in cui posava con la maglia romanista e il ds Monchi con tanto di didascalia ‘FORZA ROMA’, è spuntato infatti quello di Justin Kluivert. Il talento dell’Ajax è ormai al centro delle voci di mercato giallorosse da qualche tempo e la destinazione più probabile sembra proprio la capitale.