Secondo la Bild il Lipsia ha deciso di non riscattare Patrik Schick. Il piano del club impegnato giovedì in Champions contro l'Atleticoera quello di riprendere il giocatore in prestito e di riscattarlo fra un anno, la Roma vuole però fare cassa subito. Su di lui in Bundesliga ci sarebbero l'Hertha Berlino e il Bayer Leverkusen, che lo prenderebbe nel caso in cui partisse il gioiello Havertz. Occhio pure al Torino.