Resistere al talento non è semplice. Quando esonda come un fiume in piena, che sconvolge e spazza via tutto quello che trova, può diventare impossibile. La stagione vissuta da Alisson non poteva passare inosservata. Le qualità del brasiliano hanno stregato tanti club in giro per l’Europa, ma uno su tutti ha concretamente fatto decisi passi verso il giocatore: il Liverpool.



AMORE SVANITO - I Reds, frastornati dai clamorosi errori di Karius nella finale di Champions persa con il Real Madrid, avevano scelto l’estremo difensore giallorosso come obiettivo primario per la prossima stagione. Un interesse sfociato velocemente in contatti, frequenti, con l’entourage del giocatore, culminati poi nell’incontro avvenuto poco più di una settimana fa ad Anfield Road. Manovre di avvicinamento, passi in avanti, bruscamente stoppati dalla richiesta della Roma per il cartellino del portiere: 90 milioni di euro solo per sedersi al tavolo a trattare. Firmato Monchi. Parole ferme, quelle del ds giallorosso, che ha fatto chiaramente capire agli inglesi che margini per limare questa cifra non ce ne sono. L’ex Siviglia, seppur conscio della necessità in quel momento storico dell’operazione, ancora rimugina sull’affare Salah, e non vuole più farsi prendere per il collo dal Liverpool. E, come riporta il britannico Telegraph, il Liverpool avrebbe accettato la situazione, decidendo di non rilanciare ulteriormente ritirandosi così dalla corsa al brasiliano. I Reds, defilatisi, potrebbero quindi dar ancora fiducia a Karius.



REAL E CHELSEA - Una nube, almeno per ora, dissolta. Certo, non l’unica gravitante sula testa di Alisson. Il mirino di Real Madrid e Chelsea lo ha puntato, in quello che potrebbe diventare un clamoroso triangolo con protagonista anche Thibaut Courtois. Qualora il belga dovesse sbarcare in Spagna, alla corte dei Blancos, i londinesi si fionderebbero sul romanista. Senza che però questo scenario escluda un inserimento diretto del Madrid su Alisson. Settimane intricate in vista: lo scudo di Monchi, respinto il Liverpool, non può ancora essere abbassato.