Archiviato il calciomercato e in piena pausa per le nazionali, la Roma si sta continuando a muovere per cercare di trovare l'accordo con il nuovo main sponsor. Come riportato da Il Tempo, dopo la rottura con DigitalBits e la chiusura dei nuovi accordi con Q8 e Enel, negli uffici dell'Eur si sta lavorando senza sosta con Michael Wendell (Chief Commercial & Brand Officer) uomo chiave. La conclusione delle trattative è ancora lontana ma al momento i dirigenti giallorossi stanno intavolando dialoghi con alcune compagnie aeree: American Airlines su tutte.